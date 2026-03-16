Real Madrid se gândește de acum ce mutări să facă în vară, la finalul acestui sezon, în următoarea campanie de transferuri. Își dorește să îl aducă și pe unul dintre cei mai apreciați tineri fotbaliști din Spania, care evoluează în zona defensivă. Se pare că mutarea e deja făcută, informația fiind comunicată de mai multe publicații de presă sportivă din Spania.

Real Madrid l-a convins pe Victory Okorie să semneze! Barcelona l-a vrut și ea

Este vorba de jucătorul Victory Okorie, în vârstă de 16 ani, considerat unul dintre cei mai buni fundași ”under” din Spania. Acesta evoluează la formațiile ”under” ale Deportivo Alaves, dar se pare că a fost convins de Real Madrid să semneze, mutarea urmând să fie oficializată în curând, dar să aibă loc, efectiv, în vară, la finalul acestei stagiuni.

Chiar dacă de tânărul fotbalist spaniol s-au interesat și alte mari cluburi din Europa, FC Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munchen sau Borussia Dortmund, acesta ar fi dat curs propunerii din capitalia Spaniei.

Presa din Spania, cuvinte mari pentru Victory Okorie

Presa din Peninsula Iberică i-a făcut portretul lui Okorie și îl caracterizează pe acesta ca fiind impresionant datorită stilului de joc și este remarcabil de matur. De asemenea, are un fizic cu mult peste cel al colegilor săi de generație.

El este convocat în echipa națională a Spaniei sub 16 ani din februarie, iar până acum are trei prezențe.