Dinamo Kiev, un singur gol în grupele Champions League! Reacția lui Mircea Lucescu după eliminare

Formația lui Mircea Lucescu a terminat grupa cu un singur punct și un golaveraj 1-11. Unica reușită a campioanei Ucrainei din Champions League a fost consemnată chiar contra liderului Bayern Munchen, la eșecul de pe teren propriu, scor 1-2.

Mircea Lucescu: "Prezența noastră în Champions League este net superioară anului trecut"

După ultimul meci din grupă, 0-2 cu Benfica, Mircea Lucescu (76 de ani) a rămas optimist, spunând că vede o îmbunătățire în jocul echipei sale față de sezonul precedent, când Dinamo Kiev a încheiat pe locul 3, cu 4 puncte, o grupă din care mai făceau parte Juventus, Barcelona și Ferencvaros.

"Am dominat categoric repriza a doua, am avut și situații bune de a marca. Ne-a lipsit acea agresivitate de care o echipă are nevoie când duce mingea în careul advers. Din păcate, lipsă de experiență, greșeli la început de partidă, la fel cum a fost cu Bayern. Prezența noastră în Champions League este net superioară anului trecut, am crescut, am ajuns la un nivel peste cel de anul trecut. De aici trebuie plecat pentru următorul an, echipa e tânără, jucătorii sunt tineri, un potențial foarte bun. Să sperăm că vom continua pe aceeași direcție.

Din păcate, am făcut cadou golul la începutul partidei. Și cu Barcelona, și cu Bayern la Munchen, la noi, și acum. Să reiei meciul de fiecare dată cu un handicap nu e simplu.

E nevoie de experiență. O echipă se construiește cu multă dificultate și multă atenție. Trebuie să creștem jucătorii pe care îi avem la dispoziție și să adăugăm câteva talente", a spus Mircea Lucescu, după meci.

Eliminată din competițiile europene, Dinamo Kiev va lupta din nou pentru câștigarea titlului în Ucraina. Formația lui Mircea Lucescu ocupă locul secund după 17 etape, cu 44 de puncte, la egalitate cu rivala Șahtior Donețk.

Pentru Dinamo urmează partida cu Zorya, ocupanta locului 4 din Ucraina. Meciul este programat duminică, de la ora 17:00.