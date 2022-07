Alex Mitriță, dorit de FCSB și Universitatea Craiova! Gigi Becali e interesat de jucătorul care vrea să se retragă de la națională 

Oficialii greci nu s-au arătat dispuși să achite clauza de cumpărare a lui Alex Mitriță, după un sezon slab făcut la echipa pregătită de Răzvan Lucescu, cu prestații oscilante. Plecat de la PAOK, jucătorul român a intrat pe raza a două echipe ce se luptă pentru titlu, Universitatea Craiova și FCSB.

Alexandru Mitriță, dorit de FCSB și Universitatea Craiova



Gigi Becali și Mihai Rotaru și-ar fi exprimat dorința de a-l readuce în România pe jucătorul care aparține de New York City FC, informează ProSport, însă Mitriță nu ar fi dispus să joace în Liga 1 prea curând. Obiectivul fotbalistului este să revină la gruparea din Major League Soccer, acolo unde mai are un an de contract.

Alex Mitriță și-ar dori să se întoarcă în Statele Unite ale Americii și să joace din nou pentru New York City FC. Motivul românului ar fi suma importantă pe care ar urma să o încaseze pentru acest sezon, care se ridică la 1.15 milioane de dolari, conform sursei citate.

Niciuna dintre cele două echipe din Liga 1 nu i-ar putea oferi un astfel de salariu lui Alexandru Mitriță, despre care s-a scris în repetate rânduri că și-ar dori, la un moment dat, să revină la Universitatea Craiova.

Alexandru Mitriță și-ar dori să se retragă de la națională



Alexandru Mitriță i-ar fi informat pe secunzii naționalei că ar vrea să se retragă din prima reprezentativă. Fotbalistul cu 18 selecții și trei goluri pentru tricolori a fost folosit puțin de Edi Iordănescu în meciurile din Nations League și și-ar fi exprimat clar intenția, potrivit sursei mai sus menționată.

După ce în primăvară Alin Toșca a anunțat că se retrage din prima reprezentativă printr-un comunicat postat pe siteul Federației Române de Fotbali, fotbalistul născut în Craiova ar deveni al doilea jucător tricolor care renunță să mai joace la națională.