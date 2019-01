Salariu COLOSAL pentru Mitrita in America! Negocieri de ULTIMA ORA: cat de greu e SACUL CU MILIOANE al seicilor pentru diamantul Craiovei

Mitrita poate fi transferul anului in Liga 1!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

New York City FC insista pentru bijuteria Craiovei! Conform surselor www.sport.ro, lui Mitrita i se propune un salariu in valoare de un milion de euro pe sezon in MLS! Jucatorul isi doreste neaparat transferul, insa Craiova tine de pret. In acest moment, Universitatea vrea ca NYFC sa achite clauza de reziliere in valoare de 6 milioane de euro, lucru pe care seicii care conduc clubul incearca sa-l evite.



In cazul in care Mitrita pleaca pe 6 milioane la New York, Craiova da cea mai importanta loviutura pe piata transferurilor pentru un club din Romania in ultimii ani! Oltenii au platit pentru Mitrita doar 800 000 de euro cu un an in urma, cand au activat clauza de cumparare definitiva de la Pescara!