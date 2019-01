"Daca ai fi om de afaceri si ai avea bani, ai plati clauza lui Mitrita?" Reactia amuzanta a lui Mangia

Alex Mitrita ar putea ajunge in Statele Unite, la New York City.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Alex Mitrita este dorit de New York City, echipa detinuta de seicul lui Manchester City, dar Craiova nu vrea sa il dea acum decat in schimbul clauzei de reziliere, de 8 milioane de euro.

Mangia spera sa il aiba in lot pe Mitrita pana la finalul sezonului, ca sa se bata la titlu cu Craiova.

Antrenorul italian a avut o reactie amuzanta atunci cand a fost intrebat despre suma de transfer a lui Mitrita.

Reporter: "Daca ai fi om de afaceri si ai avea bani multi, ai plati clauza de reziliere a lui Mitrita?"

Mangia: "Daca as fi om de afaceri si as avea bani multi... nu i-as baga in fotbal!"

Alex Mitrita este cel mai bun marcator din Liga I in acest sezon, cu 13 goluri marcate, la egalitate cu George Tucudean.