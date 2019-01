EXCLUSIV: Detalii de ultima ora de la negocierile pentru Mitrita! Jucatorul ia bani din suma de transfer!

Alex Mitrita e tot mai aproape de New York FC, echipa detinuta de seicii miliardari care o controleaza si pe Manchester City.

Craiova incearca sa obtina 8 milioane de euro in schimbul fotbalistului. Atat e clauza de reziliere agreata de atacant cu sefii clubului in momentul in care si-a prelungit contractul, in 2018.

Lui Mitrita i se propune un salariu gigantic, 1 milion de euro pe sezon, in Statele Unite. Nu e singura lovitura financiara pe care o va da in momentul plecarii de pe Oblemenco. Mitrita are dreptul si la un procent din suma de transfer, confiorm unei clauze din contract. Din cele 8 milioane pe care spera sa le scoata Universitatea, 20% for ajunge la Pescara, clubul de unde fotbalistul a fost cumparat definitiv iarna trecuta. In total, Craiova urmeaza sa obtina peste 5 milioane pentru capitanul sau!



Mitrita, 23 de ani, a marcat 26 de goluri in 56 de partide pentru Craiova. Trecerea sa in Oltenia a costat-o pe Universitatea 800 000 de euro.