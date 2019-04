VIDEO | Mitrita a ridicat stadionul in picioare! "Piticul" a reusit o faza spectaculoasa, fanii l-au aplaudat: cum s-a terminat meciul

Alex Mitrita i-a impresionat din nou pe americani.

Mitrita nu a mai reusit sa marcheze de aceasta data, insa a izbutit o cursa extraordinara oprita doar de interventia providentiala a portarului lui Montreal Impact. Totusi, fanii lui New York City FC l-au aplaudat pe roman pentru faza.

Meciul dintre New York City FC si Montreal Impact s-a terminat la egalitate, scor 0-0, chiar daca gazdele au jucat cu un om in plus in ultimele 20 de minute.

Fostul jucator al Craiovei ramane doar cu un gol marcat in tricoul echipei americane. Mitrita a reusit sa inscrie in partida cu Los Angeles FC, scor 2-2.