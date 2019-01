Americanii au marit oferta pentru Mitrita! Oltenii spera sa dea lovitura: "Preturile pentru jucatorii Craiovei au crescut formidabil!"

Oltenii i-au gasit inlocuitor lui Mitrita.

Americanii au marit la sapte milioane, oferta pentru Mitrita. "Sa mai puna un milion si e al lor", spun sefii Craiovei.

Oltenii vor sa-l aduca pe Ionita de la CFR in locul lui Mitrita. New York City a mai pus un milion la oferta pentru Mitrita. Oltenii vor opt milioane. Becali stie ca americanii il pot lua si cu sase milioane.



"M-as bucura sa plece in Statele Unite ca sa scapam de el. Cand un jucator are clauza de 6 milioane nu poti sa ceri pe el 7! Hai sa vedem pe cati bani o sa plece Man si pe cati Mitrita! Tanase si Man vor costa mai mult", a declarat Gigi Becali.

"Preturile pentru jucatorii Craiovei au crescut formidabil! Cluburile din Romania nu se pot opune la sumele astea considerate fabuloase in Romania, 8-10 milioane", a declarat Marcel Popescu.