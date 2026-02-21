CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Superligă, învigând-o sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, pe Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a.

Lorenzo Biliboc, pariul lui Daniel Pancu

La finalul confruntării, antrenorul ardelenilor, Daniel Pancu, a susținut că atacantul Lorenzo Biliboc (19 ani) va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu, cumpărat de D.C. United pentru șase milioane de euro.

„Cea mai importantă victorie aș putea să spun. Am întâlnit o echipă bună, foarte bine organizată. Am avut ceva probleme, am fost destul de lenți în prima repriză, în a doua cred că lucrurile s-au schimbat.

Am fost inspirați și la schimbări. Una peste alta, nu cred că poate contesta nimeni victoria. Am avut și ocazii. Împotriva Petrolului este greu să găsești spații, să le valorifici, dar cred că a fost o victorie meritată.

Avem jucători cu calitate la CFR, multe goluri de le vedeți sunt faze lucrate la antrenament, cum erau și la naționala U21. Sunt convins că jucătorii cu calitate au un randament bun cu mine. Din patru antrenamente dintr-o săptămână, trei sunt pe principii ofensive, mă refer la spații, la combinații. Sunt puși în valoare cu calitățile lor.

Pancu: „Va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu”

Biliboc, dacă mă întrebi pe mine, le-am zis încă de la început celor din conducere că va fi un jucător care va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu. Eu cred că nu m-am înșelat. Nu îl știam când am venit, dar e alt jucător acum.

Ce pot spune în momentul de față, e că merităm. Ca echipă, merităm să fim în play-off. Șansele sunt 90% acum, când am venit erau 5%. Cred că suntem echipă de play-off”, a declarat Daniel Pancu, la flash-interviu, conform digisport.ro.

Clujenii își continuă seria impresionantă grație bijuteriei lui Biliboc

Korenica a deschis scorul pentru gazde, în minutul 62, dar Paul Papp a reuşit să egaleze în minutul 71, din pasa lui Rareş Pop. Elevii lui Pancu au revenit la conducere în minutul 81, când puştiul-minune al clujenilor, Lorenzo Biliboc, a înscris un gol superb. CFR s-a impus cu 2-1, reuşind a noua victorie consecutivă în campionat.

Clujenii se află pe locul 5, cu 47 de puncte. Petrolul ocupă poziția a 12-a, cu 28 de puncte.

