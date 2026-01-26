Statele Unite traversează o perioadă critică după ce o furtună de iarnă extremă a lovit duminică mare parte din teritoriu. Situația este deosebit de gravă în Washington, D.C., noua casă a internaționalului român Louis Munteanu. Districtul Columbia se află sub asediul celei mai abundente ninsori din ultimul deceniu, autoritățile raportând depuneri de strat de zăpadă de până la 23 de centimetri.



Bilanțul la nivel național este tragic: cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, dintre care două în statul Louisiana, din cauza hipotermiei. Agenția de presă Rador scrie că peste un milion de gospodării au rămas fără energie electrică, iar traficul aerian a fost paralizat, cu peste 11.000 de zboruri anulate duminică.



Munteanu, blocat de nămeți în Capitală



Atacantul român a fost prezentat cu mare fast pe 5 ianuarie la D.C. United. Munteanu trebuie să facă acum față condițiilor periculoase, în timp ce New York-ul și Washington-ul sunt sub stare de urgență.



„Sunt extrem de entuziasmat să mă alătur lui D.C. United. Washington este un oraș uimitor, iar această mutare înseamnă mult pentru mine. MLS este o provocare nouă și ambițioasă și sunt pe deplin angajat să dau tot ce am mai bun pentru a ajuta acest club să aibă succes sezonul viitor. Discuțiile cu antrenorul René Weiler și cu directorul sportiv Erkut Sogut mi-au arătat clar că aici se construiește ceva special. Sunt mândru să fac parte din acest proiect”, spunea Louis Munteanu în momentul prezentării la United D.C.

