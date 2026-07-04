Lisav Eissat este unul dintre cei mai curtați fotbaliști români din ultima perioadă. Fundașul convocat în echipa națională de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Mutare neașteptată! Unde poate ajunge Lisav Eissat

Jucătorul de 21 de ani s-a aflat și pe lista lui Dinamo, dar în cele din urmă mutarea nu s-a concretizat, dar Lisav Eissat poate pleca în continuare de la Maccabi Haifa.

Florin Manea, impresarul lui Lisav Eissat, a vorbit despre viitorul fundașului român născut la Haifa și a dezvăluit că o echipă din Championship se află în negocieri pentru a-l transfera, iar conform Fanatik.ro ar fi vorba despre Bristol City.

„Vă daţi seama. Nu pot să confirm, nici să infirm. Suntem în negocieri cu o echipă din Championship!”, a transmis Florin Manea, impresarul său, conform sursei menţionate anterior.

33 de meciuri, un gol și două pase decisive sunt cifrele lui Lisav Eissat în tricoul lui Maccabi Haifa, în stagiunea trecută.

Fundașul central este cotata la 1,4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.