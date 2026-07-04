Ce a scos în evidență Didier Deschamps înaintea meciului Paraguay - Franța

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a declarat vineri că Paraguay, adversarul lor din optimile de finală ale Cupei Mondiale, nu a ajuns în această etapă doar datorită reputaţiei sale de echipă ''agresivă'', ci mai degrabă datorită ''calităţii'' sale, scrie EFE.

''Paraguay nu a ajuns aici, nu a eliminat Germania, doar prin agresivitate. Agresivitatea nu este ceea ce câştigă un meci. Este o echipă care îşi cunoaşte bine jocul şi are calitate'', a afirmat Deschamps într-o conferinţă de presă la Philadelphia (Statele Unite), înainte de meciul prevăzut duminică în 16-imile Cupei Mondiale.

''O inimă mare. Echipele sud-americane au asta în ADN-ul lor şi este un punct forte, nu o slăbiciune. Dar dacă ar fi doar asta, nu ar fi aici, a adăugat Deschamps, care a insistat asupra ''calităţii'' echipei paraguayene: O echipă în optimile de finală ale unei Cupe Mondiale nu ajunge aici din întâmplare. Au eliminat Germania: poate unii vor spune că Germania este mai bună, dar până la urmă, cine se califică? Paraguay''.

Deschamps, căpitanul echipei naţionale a Franţei care a eliminat Paraguay în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1998, în drumul spre primul lor titlu, s-a concentrat asupra liniei defensive a echipei Albirroja.

''Fundaşii paraguayeni sunt adevăraţi fundaşi, pentru că le este în sânge. Această intensitate face parte din educaţia lor de la o vârstă fragedă şi, pentru mine, este departe de a fi un defect, dimpotrivă'', a declarat antrenorul francez.

La Philadelphia, previziunile meteo indică o temperatură caniculară în timpul meciului de duminică împotriva Paraguayului, dar Deschamps nu a vrut să facă mare caz din asta: '''Nu este ideală. Dar nu sunt prea îngrijorat de căldură. Împreună cu personalul medical, ne-am asigurat că au fost luate diverse măsuri.

Agerpres