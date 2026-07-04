Fostul antrenor de la Liverpool este foarte aproape de a deveni selecționer. Germanii au vrut să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice după eliminarea de la Campionatul Mondial, la penalty-uri în fața Paraguayului, astfel că l-au luat imediat în calcul pe Klopp.

Se pare că acesta este pregătit să preia postul de selecționer, după ce a refuzat, în această perioadă, mai multe propuneri.

Jurgen Klopp e gata să preia naționala Germaniei

Din 2024, de când a renunțat la postul de antrenor de la Liverpool, Klopp a devenit director sportiv la nivel global pentru echipele patronate de gigantul austriac RedBull.

”Acum vreo doi ani, am decis să plec de la Liverpool și am spus că nu mai aveam energia pentru încă un an la Liverpool sau pentru un loc de muncă la altă echipă. Acum am bateriile reîncărcate și sunt pregătit!”, a spus Jurgen Klopp, citat de GOAL.com.

Pentru a prelua naționala Germaniei, Klopp va fi nevoit să renunțe și la salariul generos pe care-l câștigă la RedBull. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, antrenorul câștigă, anual, între 10 și 12 milioane de euro din job-ul său.

Jurgen Klopp, nouă ani la Liverpool cu un titlu și un trofeu UEFA Champions League

”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.

Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).