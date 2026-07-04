Virgil van Dijk și-a decis viitorul

Virgil van Dijk și-a decis viitorul Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Virgil van DijkLiverpool
Din articol

Chiar dacă s-a zvonit că ar putea pleca de la Liverpool în această perioadă de mercato, având în vedere că va intra în ultimul an de contract, Virgil van Dijk (34 de ani) a luat o decizie importantă cu privire la viitorul său.

Se pare că olandezul va continua pe Anfield și în sezonul următor. Acesta va intra în planurile lui Andoni Iraola, scrie James Pearce, jurnalist The Athletic.

Virgil van Dijk a decis: rămâne la Liverpool!

În această perioadă, Van Dijk este în vacanță după eliminarea de la Campionatul Mondial și se va întoarce la echipa sa de club înainte de meciurile din pre-sezon.

Virgil van Dijk este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Liverpool. În 2018 a fost transferat pentru 85 de milioane de euro de la Southampton și s-a impus rapid în echipa ”sudată” atunci de Jurgen Klopp pe Anfield.

În cei opt ani la Liverpool, VVD a câștigat toate trofeele puse în joc. Cele mai importante sunt cele două titluri din Premier League și UEFA Champions League.

Virgil van Dijk: ”Nu ne mai încălzește cu nimic”

Olanda, văzută printre favoritele la câștigarea acestui turneu, a părăsit CM 2026 încă din optimi, după ce a fost eliminată de Maroc la penalty-uri. La finalul partidei, Van Dijk a tras primele concluzii.

"E foarte dificil să analizăm acum, dar a fost un meci intens. Din punct de vedere defensiv am fost solizi, dar la mijloc nu atât de mult. Am condus cu 1-0, deci planul a funcționat. Din păcate, am fost eliminați la penalty-uri.

Da, sigur că ăsta a fost planul de joc. Dacă vă uitați la toate echipele bune de la această Cupă Mondială, și ele s-au retras și au așteptat momentul potrivit pentru a ataca.

Astăzi a mers bine, dar ar fi putut fi chiar și mai bine. Dar asta nu ne mai încălzește cu nimic. Aș prefera să merg înapoi în vestiar cât mai repede acum, să fiu alături de băieți", a spus căpitanul lui Liverpool.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
ARTICOLE PE SUBIECT
Mondial încheiat pentru Istvan Kovacs? Vestea dată azi de FIFA
Mondial încheiat pentru Istvan Kovacs? Vestea dată azi de FIFA
ULTIMELE STIRI
Ce a scos în evidență Didier Deschamps înaintea meciului Paraguay - Franța
Ce a scos în evidență Didier Deschamps înaintea meciului Paraguay - Franța
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

122.500.000 de €, lovitura dată de Real Madrid!

122.500.000 de €, lovitura dată de Real Madrid!

Argentina, ce sperietură! Romero salvează campioana în prelungiri, Capul Verde pleacă acasă cu capul sus

Argentina, ce sperietură! Romero salvează campioana în prelungiri, Capul Verde pleacă acasă cu capul sus



Recomandarile redactiei
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Antrenoarea cu apariții seducătoare în online și-a pierdut locul de muncă: ”Am plâns mult în ultimele două săptămâni”
Antrenoarea cu apariții seducătoare în online și-a pierdut locul de muncă: ”Am plâns mult în ultimele două săptămâni”
Alte subiecte de interes
Schimbarea de care Virgil van Dijk nici nu vrea să audă la meciul cu România: "Nu este o variantă!"
Schimbarea de care Virgil van Dijk nici nu vrea să audă la meciul cu România: "Nu este o variantă!"
Virgil van Dijk, transfer în Arabia Saudită! Va deveni cel mai bine plătit fundaș din lume
Virgil van Dijk, transfer în Arabia Saudită! Va deveni cel mai bine plătit fundaș din lume
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

stirileprotv Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

stirileprotv O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

stirileprotv Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!