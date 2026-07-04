Virgil van Dijk și-a decis viitorul

Chiar dacă s-a zvonit că ar putea pleca de la Liverpool în această perioadă de mercato, având în vedere că va intra în ultimul an de contract, Virgil van Dijk (34 de ani) a luat o decizie importantă cu privire la viitorul său.

Se pare că olandezul va continua pe Anfield și în sezonul următor. Acesta va intra în planurile lui Andoni Iraola, scrie James Pearce, jurnalist The Athletic.

Virgil van Dijk a decis: rămâne la Liverpool!

În această perioadă, Van Dijk este în vacanță după eliminarea de la Campionatul Mondial și se va întoarce la echipa sa de club înainte de meciurile din pre-sezon.

Virgil van Dijk este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Liverpool. În 2018 a fost transferat pentru 85 de milioane de euro de la Southampton și s-a impus rapid în echipa ”sudată” atunci de Jurgen Klopp pe Anfield.

În cei opt ani la Liverpool, VVD a câștigat toate trofeele puse în joc. Cele mai importante sunt cele două titluri din Premier League și UEFA Champions League.