Țintă ratată pentru Dinamo? Jucătorul dorit în „Ștefan cel Mare” are oferte din Bundesliga

Țintă ratată pentru Dinamo? Jucătorul dorit în „Ștefan cel Mare” are oferte din Bundesliga Fotbal intern LOGO Dinamo / Sursă Foto - Facebook Dinamo
SPORT.RO
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Fundașul Lisav Eissat, curtat intens de conducerea alb-roșiilor, ar putea ajunge în această vară în prima ligă germană.

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Din articol

Apărătorul român în vârstă de 21 de ani, Lisav Eissat, legitimat în prezent la Maccabi Haifa, are șanse mari să facă pasul către un campionat de top al Europei în vară. Deși a reprezentat o țintă constantă pentru formația bucureșteană în ultimele perioade de mercato, internaționalul convocat recent la națională de Gică Hagi are pe masă oferte de la echipe de top din Europa.

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Lisav Eissat 071025
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Stoperul român, curtat de echipe din campionate de top

Florin Manea, agentul fotbalistului născut în Israel, a adus lămuriri cu privire la viitorul jucătorului său. Potrivit impresarului, destinația fundașului ar putea fi o echipă din prima ligă a Germaniei, deși există interes și din alte campionate de pe continent.

„Am și pentru Eissat o ofertă. Avem oferte din campionate puternice. O să-l mut și pe el, sută la sută. Am oferte pentru el din Bundesliga, din Olanda, dar și de la o echipă de top din Grecia”, a transmis reprezentantul fotbalistului, potrivit ProSport.

600 de mii de euro este cota de piață a fotbalistului legitimat la Maccabi Haifa, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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