Țintă ratată pentru Dinamo? Jucătorul dorit în „Ștefan cel Mare” are oferte din Bundesliga

Apărătorul român în vârstă de 21 de ani, Lisav Eissat , legitimat în prezent la Maccabi Haifa, are șanse mari să facă pasul către un campionat de top al Europei în vară. Deși a reprezentat o țintă constantă pentru formația bucureșteană în ultimele perioade de mercato, internaționalul convocat recent la națională de Gică Hagi are pe masă oferte de la echipe de top din Europa.

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Stoperul român, curtat de echipe din campionate de top

Florin Manea, agentul fotbalistului născut în Israel, a adus lămuriri cu privire la viitorul jucătorului său. Potrivit impresarului, destinația fundașului ar putea fi o echipă din prima ligă a Germaniei, deși există interes și din alte campionate de pe continent.

„Am și pentru Eissat o ofertă. Avem oferte din campionate puternice. O să-l mut și pe el, sută la sută. Am oferte pentru el din Bundesliga, din Olanda, dar și de la o echipă de top din Grecia”, a transmis reprezentantul fotbalistului, potrivit ProSport.

600 de mii de euro este cota de piață a fotbalistului legitimat la Maccabi Haifa, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.