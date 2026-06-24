Agentul internaționalului român care poate ajunge în Bundesliga a rupt tăcerea: ”La asta mă aștept!”

Agentul internaționalului român care poate ajunge în Bundesliga a rupt tăcerea: ”La asta mă aștept!” Stranieri
SPORT.RO
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Un fotbalist român ar putea prinde transferul carierei și ar putea ajunge în top cinci campionate. 

TAGS:
Lisav EissatSchalke 04Maccabi Haifa
Din articol

Agentul Boaz Goren, cel care îl reprezintă pe Lisav Eissat, a vorbit despre situația fundașului român. 

Agentul lui Lisav Eissat a vorbit despre transferul fundașului

  • Eissat rou u21 martie 2026 21
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Zilele trecute, israelienii de la Sport5 au dezvăluit că Schalke 04, una dintre echipele nou-promovate din Bundesliga, a trimis o ofertă pentru transferul lui Lisav Eissat, fundașul central al celor de la Maccabi Haifa, care a adunat patru meciuri la naționala României.

Nemții l-ar fi urmărit pe Eissat la meciurile din campionat, dar și la partidele de la echipa națională. Rămâne însă de văzut dacă Maccabi Haifa va fi mulțumită de oferta lui Schalke, lucru susținut și de impresarul fotbalistului. 

În jurul lui Lisav Eissat circulă numeroase informații. Este un jucător apreciat, atât datorită profilului său, cât și evoluțiilor la echipa națională a României. Mă aștept să primească oferte, iar apoi va fi decizia lui Maccabi Haifa dacă le va accepta sau le va refuza”, a spus agentul Boaz Goren, potrivit Maariv.

  • 1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Lisav Eissat, conform Transfermarkt.
  • La începutul anului, Lisav Eissat a semnat prelungirea contractului cu Maccabi Haifa, iar noua înțelegere va expira abia în anul 2029.
  • Clubul israelian i-a stabilit lui Lisav Eissat o clauză de reziliere de 2,8 milioane de euro.
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