Agentul internaționalului român care poate ajunge în Bundesliga a rupt tăcerea: ”La asta mă aștept!”

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Zilele trecute, israelienii de la Sport5 au dezvăluit că Schalke 04, una dintre echipele nou-promovate din Bundesliga, a trimis o ofertă pentru transferul lui Lisav Eissat, fundașul central al celor de la Maccabi Haifa, care a adunat patru meciuri la naționala României.

Nemții l-ar fi urmărit pe Eissat la meciurile din campionat, dar și la partidele de la echipa națională. Rămâne însă de văzut dacă Maccabi Haifa va fi mulțumită de oferta lui Schalke, lucru susținut și de impresarul fotbalistului.

”În jurul lui Lisav Eissat circulă numeroase informații. Este un jucător apreciat, atât datorită profilului său, cât și evoluțiilor la echipa națională a României. Mă aștept să primească oferte, iar apoi va fi decizia lui Maccabi Haifa dacă le va accepta sau le va refuza”, a spus agentul Boaz Goren, potrivit Maariv.