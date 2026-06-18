Reacția germanilor despre transferul lui Lisav Eissat la Schalke: ”Ultimele noutăți”

Cota de piață a lui Eissat a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar acesta a ajuns în atenția unor cluburi importante, devenind ”de neatins” pentru echipele din campionatul nostru, în ciuda interesului sporit din partea unor echipe precum Dinamo sau FCSB.

Acum, numele lui Eissat este asociat cu germanii de la Schalke, una dintre echipele de tradiție din Bundesliga, revenită recent în primul eșalon după o perioadă dificilă, în care inclusiv viitorul clubului a fost pus sub semnul întrebării.

Reacția germanilor, după zvonurile transferului lui Lisav Eissat la Schalke

Potrivit publicației Sport5.co.il, din Israel, Schalke s-a decis în privința lui Eissat și a înaintat deja o ofertă către clubul Maccabi Tel Aviv, care îl are sub contract până în 2029. Dacă transferul se va materializa, Eissat ar putea fi coleg în Germania cu jucători precum Edin Dzeko sau Loris Karius.

”Nou-promovata din Bundesliga, Schalke, a trimis o ofertă pentru fundaș după ce l-a urmărit la meciurile naționalei României și la Maccabi Haifa. Schalke caută întăriri în centrul defensivei, iar în lotul său din acest sezon s-au aflat Edin Dzeko și portarul Loris Karius, care și-a prelungit contractul cu clubul”, a transmis sursa citată.

Zvonurile despre un posibil transfer al lui Eissat la Schalke au ajuns și la urechile germanilor, care ar urma să dea mai multe detalii în următoarea perioadă, cel mai probabil după ce lista de priorități a echipei pentru Bundesliga se va definitiva.

„Zvonurile despre Schalke nu se opresc. O să avem ultimele noutăți despre Igor, Eissat, Ebimbe &Co. luni, la emisiunea SchalkeMarkt. Vom vorbi despre posibilele plecări & scouting. Până atunci, ne bucurăm de vremea bună”, a transmis unul dintre redactorii de la SkySports Germania, pe Twitter.