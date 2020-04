La asta nu se astepta NIMENI! Ionut Radu, despre sportul care l-a dezamagit in copilarie: "Am vazut ca e fake totul!" 

Wrestlingul e sportul care l-a dezamagit pe Ionut Radu in copilarie!

In copilarie, portarul nationalei nu purta tricouri de fotbal, era fascinat de wrestling, iar John Cena a fost idolul sau. Cand a aflat ca la wrestling se simuleaza a cazut cerul pe el.

"John Cena m-a dezamagit cel mai mult, am crescut si cand am vazut ca e fake totul, m-au dezamagit. Am crezut ca se bat pe bune si dupa aia am zis ca nu ma mai uit ca m-au luat la misto cativa ani.

A fost o dezamagire, chiar ma asteptam sa dea cu scaunul, sa se bata, dar de fapt era teatru", a declarat Ionut Radu pentru PRO TV.

In Las Fierbinti se joaca, dar se joaca pe bune. Radu are favoritii lui!

"Imi place Giani, normal, e mafiot. Imi place si de Celentano", a spus portarul roman.