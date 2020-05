IMAGINI cu prima romanca din WRESTLING! Si-a facut debutul in WWE, unde John Cena si The Rock au facut istorie

Scarlett este prima romanca ce isi face debutul in cel mai mare show de wrestling.

Wrestling-ul este un sport in care efectele teatrale sunt combinatate cu agilitatea de lupta a superstarurilor si in care se creeaza un efect spectaculos pentru privitori. Meciurile se pot incheia prin numaratoare pana la 3 sau prin abandonul oponentului.

WWE este cel mai mare brand din lume si detine luptatori cunoscuti, precum John Cena, Undertaker, Triple H sau Seth Rollins. Dwayne The Rock Johnson si-a inceput cariera in aceasta companie, inainte de a ajunge un cunoscut actor.

Elizabeth Chihaia este primul sportiv cu origini romanesti, care si-a facut debutul in wrestling. Luptatoarea a aparut ca si insotitor de ring al iubitului ei, Karrion Kross. Este cunoscuta sub numele de Scarlett si si-a sustinut partenerul in prima sa victorie. Cei doi vor face parte din showul NXT, iar daca vor impresiona pot face pasul in RAW sau Smack Down, cele doua showuri care domina wrestling-ul.

Elizabeth a crescut in Romania cu bunicii pana la varsta de 4 ani, iar acum are sansa sa devina faimoasa printre americani. John Cena este printre cei mai populari wrestleri, avand 16 titluri mondiale castigate si a devenit si un actor de succes.

Imagini de la debutul celor doi in NXT: