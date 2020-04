Cota lui Ionut Radu s-a prabusit in 2020! Cel mai valoros fotbalist roman a ajuns sa sa fie cotat sub 10 milioane de euro

Din articol Cotele celor mai valorosi 10 fotbalisti romani

Ionut Radu este cel mai bine cotat fotbalist roman, potrivit Transfermarkt.

Ionut Radu este portarul lui Inter Milano, iar in prezent este sub forma de imprumut la Parma, in Serie A. Romanul a intrat in 2020 cu o cota de 15 milioane de euro, insa in mai putin de 4 luni a ajuns sa valoreze doar 9.5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Dupa ultimul update al site-ului de specialitate, niciun roman nu mai este evaluat la peste 10 milioane de euro.

Goalkeeper-ul roman se va intoarce la Inter Milano, a anuntat impresarul fotbalistului:

"Multi impresari au interese si lanseaza zvonuri, dar Radu se va intoarce la Inter Milano, nu exista alta varianta. Avem incredere deplina in ce ne-a spus Inter", spunea Oscar Damiani pentru tuttomercato.web

Cotele celor mai valorosi 10 fotbalisti romani

1. Ionut Radu (22 de ani, Parma) - 9.5 milioane de euro

2. Razvan Marin (23 de ani, Ajax) - 8 milioane de euro

3. Florinel Coman (21 de ani, FCSB) - 5.4 milioane de euro

4. Dennis Man (21 de ani, FCSB) - 5 milioane de euro

5. Vlad Chiriches (30 de ani, Sassuolo) - 4.8 milioane de euro

6. George Puscas (24 de ani, Reading) - 4.8 milioane de euro

7. Alexandru Mitrita (25 de ani, New York City) - 4.8 milioane de euro

8. Ianis Hagi (21 de ani, Rangers) - 4.5 milioane de euro

9. Stefan Radu (33 de ani, Lazio) - 4 milioane de euro

10. Alexandru Cicaldau (22 de ani, Universitatea Craiova) - 4 milioane de euro