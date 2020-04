"Ca si capitan, nu am voie!" Gica Hagi i-a raspuns lui Florin Raducioiu IN DIRECT! Motivul pentru care i-a ignorat apelurile de Paste 

Gica Hagi a raspuns declaratiilor lui Florin Raducioiu.

Dupa ce Florin Raducioiu a declarat ca l-a cautat pe "Rege" in ziua de Paste, insa acesta nu i-a raspuns. Fostul atacant a motivat ca Gica Hagi nu i-ar fi raspuns din cauza declaratiilor pe care le-a facut acesta in urma cu o saptamana despre fiul "Regelui", Ianis Hagi.

Capitanul Generatiei de Aur a declarat in exclusivitate la "Ora exacta in sport" ca datoria lui de capitan al Generatiei este sa nu se supere pe coechipierii sai, iar motivul pentru care nu a raspuns a fost numarul mare de mesaje primite.

"Nu sunt suparat pe el, sub nicio forma, am primit o multime de mesaje in ziua de Paste, nu am avut cum sa raspund la toate, dar niciodata nu am fost suparat. Ca si capitan al echipei, nu am dreptul sa ma supar pe un coleg. Fiecare are dreptul la opinia lui. Ca si capitan nu am voie, trebuie sa accept orice. Nu exista suparare. Radu nu poate supara pe nimeni", a declarat Gica Hagi la PRO X.