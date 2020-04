Rasturnare de situatie in cazul lui Ionut Radu! Oficialii lui Inter s-au razgandit si nu il mai aduc, in vara, inapoi la club! La ce echipa va ajunge portarul roman

Ionut Radu nu se va intoarce la Inter sezonul viitor.

Daca initial oficialii celor de la Inter au spus ca vor sa il aduca pe Radu inapoi sezonul viitor pentru a-l inlocui pe Samir Handanovic, conducerea clubului are o propunere de ultima ora. Este vorba despre Juan Musso (25 de ani) portarul celor de la Udinese, care a intrat in atentia lui Inter. Oficialii clubului din Milano se gandesc sa il includa in afacere si pe Ionut Radu.

Potrivit internazionale.fr, Udinese cere 30 de milioane de euro pentr a-l lasa pe Musso sa plece, suma considerata prea mare de catre Inter. In acest caz, se discuta de un schimb intre Ionut Radu si Luigi Sepe, portarul titular al Parmei. Sepe ar urma sa vina titular la Inter, in locul lui Handanovic, iar Radu ar urma sa fie titular la Parma, club la care este imprumutat in prezent.