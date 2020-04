Obisnuia sa inchida poarta, nu sa stea inchis in spatele unei usi! Ionut Radu e blocat intr-un hotel din Italia de 2 luni

Capitanul nationalei de tineret a ramas in Italia in izolare.

Ca sa treaca timpul mai usor in izolare, portarul care a dus Romania in semifinale la Euro U21 de anul trecut canta toata ziua.

"Am facut si pian, am cantat si la chitara, am facut si canto, dar nu e de mine, clar! Chinuiam profesorii! Daca ascult muzica? Am invatat toate melodiile, toate versurile din playlist", a declarat Ionut Radu.

Portarul Parmei a iesit de doar 2 ori in 60 de zile din casa si spune ca se antreneaza doar in camera.

R: "Faci sala? Ai pus muschi?"

Ionut Radu: "Nu prea... (rade)"

R: "De cand n-ai mai facut un plonjon?"

Ionut Radu: "Mama... Oho! De pe 8 martie"