"Nu luptam cu inima, azi luptam cu capul!" Mesajul lui Ionut Radu pentru toti romanii: "Cand ne vom revedea, vom sti ca am invins!" 

Ionut Radu ii mobilizeaza pe romanii de pretutindeni cu un mesaj de incurajare in lupta cu pandemia de coronavirus.

Aflat in izolare in Italia, una dintre cele mai lovite tari de pandemia de coronavirus, Ionut Radu le-a amintit romanilor ca virusul poate fi invins.

Cunoscut deja pentru discursurile motivationale prin care si-a mobilizat coechipierii in campania de calificare la EURO U21, capitanul nationalei de tineret a lui Radoi a vorbit, inca o data, pentru romanii de pretutindeni, transmitandu-le un singur mesaj:

"Ma gandeam zilele trecute cum cu mai putin de un an in urma, am luptat impreuna si am atins un vis, calificarea la Jocurile Olimpice. Acum este momentul sa o facem din nou, pentru a putea invinge un adversar invizibil. Acum nu mai e vorba de glorie, nu mai scriem istorie, azi trebuie sa supravietuim.

Azi luptam pentru bunicii, pentru parintii nostri si nu luptam cu inima, asa cum am facut-o pana acum pe stadion, azi luptam cu capul. Respectam sfaturile pe care ni le ofera autoritatile.

Impreuna putem invinge orice adversar, o vom face si acum si sunt sigur ca ne vom revedea pe stadion. Iar atunci cand vom simti mirosul ierbii taiate si ne vom revedea, vom sti ca am invins!", a fost mesajul lui Ionut Radu postat pe site-ul oficial frf.ro.