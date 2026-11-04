Edward Iordănescu (48 de ani) rămâne liber de contract, la un an după despărțirea de Legia Varșovia (Polonia). Dar sunt semnale tot mai puternice, care indică iminenta sa revenire „în iarbă“.

În țară, numele lui Iordănescu a fost legat de o posibilă întoarcere la națională, în cazul în care seria rezultatelor nefavorabile va continua și după partidele din această lună, cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie).

Dar, inclusiv dacă Gheorghe Hagi își va duce mandatul de selecționer mai departe, Edi are variante pentru a se reapuca de muncă. Dovadă și faptul că, în această săptămână, presa arabă l-a plasat pe lista scurtă din care se va alege următorul antrenor al lui Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită).

Saudiții, șocați de ce se întâmplă cu contractele reziliate de la Al-Ahli

În acest moment, olandezul Marino Pusic (55 de ani) e cel mai criticat antrenor din Saudi Pro League. Pentru că, în vară, a „moștenit“ deținătoarea trofeului Champions League de la neamțul Matthias Jaissle (38 de ani), plecat la Newcastle, și a transformat-o într-o echipă vulnerabilă și inconstantă. Dovadă și faptul că, în ultima etapă din campionat, Al-Ahli Jeddah a suferit o înfrângere șocantă: 1-6 cu Al-Shabab Riad! A fost cel mai drastic eșec din istoria „verzilor“, de când există actualul format, în Saudi Pro League.

Dacă Pusic era amenințat cu demiterea, încă de acum două, trei săptămâni, înfrângerea istorică în fața celor de la Al-Shabab n-a făcut altceva decât să-l apropie și mai mult de „ghilotină“. De aici, și speculațiile din presa saudită, privind numele viitorului antrenor. La acest capitol, a reapărut numele lui Edward Iordănescu.

Deocamdată însă, tehnicianul român e în stand-by. Pentru că, potrivit jurnaliștilor arabi, Al-Ahli încearcă să ajungă la o înțelegere cu Marino Pusic pentru rezilierea contractului. Olandezul are de încasat o sumă colosală și nu vrea să renunțe la niciun cent!

„După Al-Hilal Riad, Al-Ahli are cel mai mare buget din Saudi Pro League. Problema e că oficialii clubului își bat joc de bani! În vară, contractul lui Mahrez a fost reziliat, înainte de termen, cu plata sumei de 15 milioane de dolari. Firește, Mahrez a fost mai mult decât încântat, când i s-a activat clauza de reziliere. Pentru că a luat banii și, în scurt timp, a semnat cu Al-Shamal din Qatar. Acum, ca să scape de Pusic, Al-Ahli trebuie să plătească altă clauză de reziliere, de 12 milioane de dolari. Conducerea încearcă să ajungă la o înțelegere cu Pusic pentru eșalonarea sumei. Practic, acesta e motivul care, deocamdată, îl menține pe Pusic în funcție“, a dezvăluit presa din Regat.

Potrivit jurnaliștilor saudiți, Al-Ahli Jeddah a ajuns acum în criză, pe locul 6, atât în campionat, cât și în Champions League, după ce a cheltuit 150 de milioane de dolari pe achiziții, în vară!

Edward Iordănescu, din nou în vizorul unei grupări din Saudi Pro League

Revenind la Edward Iordănescu, numele său apare acum în legătură cu un colos saudit, după ce, în 2025, antrenorul român a fost aproape de un alt club din această țară. Atunci, în două rânduri, oficialii de la Al-Taawoun l-au contactat pe fostul selecționer al României. Acesta a refuzat însă semnarea contractului, optând pentru continuarea carierei sale în fotbalul europan, la Legia Varșovia, formație pe care a pregătit-o, în perioada iulie – octombrie 2025.