Nemții au anunțat care este starea de sănătate a lui Vincent Kompany

Bild oferă câteva detalii suplimentare cu privire la momentul în care Kompany a fost spitalizat, vinerea trecută. Tehnicianul belgian şi-a pierdut cunoştinţa şi a suferit o cădere violentă. "Ulterior, a avut convulsii şi s-a ales, de asemenea, cu o leziune la umăr", relatează cotidianul.

Deşi situaţia a părut iniţial gravă, îngrijorările s-au mai atenuat între timp. "Un elicopter a sosit la faţa locului, împreună cu o ambulanţă. Acest lucru a dus la răspândirea unor zvonuri despre un infarct sau un accident vascular cerebral, însă, din fericire, acestea au fost infirmate", a explicat Bild. Medicii încearcă acum să afle cauza convulsiilor. "Deocamdată, Bayern păstrează confidenţialitatea asupra diagnosticului medical exact. Esenţial este să nu fie o problemă care să pună viaţa în pericol."

Deşi i s-a permis să urmărească ultimul meci al lui Bayern la televizor, Kompany nu va reveni încă pe banca tehnică a echipei germane. Dacă nu apar surprize, el va rămâne indisponibil pentru cel puţin încă o săptămână, astfel că va rata marele duel din acest weekend împotriva Borussiei Dortmund, precum şi meciul din deplasare cu Atletico Madrid, programat pe 3 noiembrie în Liga Campionilor, scrie Agepres.