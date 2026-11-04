Jucător la CF Can Vidalet, un club din divizia a 5-a spaniolă, acesta a fost nevoit să reacţioneze rapid printr-un comunicat pentru a pune capăt situaţiei de coşmar prin care trece pe nedrept încă de marţi dimineaţă.

Coșmar pentru fotbalistul confundat cu Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel

Michel Owono, „profund afectat”, a început prin a transmite condoleanţe celor apropiaţi şi familiei lui De Miguel. „Doresc să precizez că NU SUNT JESÚS OWONO şi că nu am absolut nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat.

Sunt confundat cu el din cauza numelui meu de familie şi, din acest motiv, am primit insulte, numeroase mesaje pline de ură şi rasiste, injurii şi ameninţări care mă rănesc profund şi pe care le condamn cu fermitate”, a scris el apoi, scrie News.ro.

„Trăim într-o societate din ce în ce mai bolnavă, în care rasismul, ura şi intoleranţa par să câştige teren. Nu putem accepta ca cineva să fie judecat, insultat sau ameninţat din cauza culorii pielii sau a originii sale. Respectul, empatia şi umanitatea ar trebui să primeze. Fotbalul trebuie să unească, nu să dezbine”, a adăugat jucătorul din Guineea Ecuatorială.

Acesta a dezvăluit, de asemenea, numeroase mesaje primite, în care era numit „ucigaş”, i se spunea să „meargă la închisoare” sau se făceau referiri la culoarea pielii sale.