Edi Iordănescu, aproape de revenire! Este favorit să înlocuiască un fost antrenor din Superligă

Conducerea clubului polonez Wieczysta Cracovia, echipă de la care Zeljko Kopic ar urma să fie demis, dorește să îl aducă pe fostul selecționer Edi Iordănescu în funcția de antrenor principal.

Edi Iordănescu, la Wieczysta Cracovia?

Wieczysta Cracovia a ajuns la patru înfrângeri consecutive în campionat și se află pe ultimul loc. Șefii clubului au început discuțiile pentru un nou antrenor, iar Iordănescu junior este primul pe listă, potrivit fanatik.ro.

Negocierile cu Edi Iordănescu au început, dialogul purtându-se în momentul de față prin intermediar.