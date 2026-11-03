Edi Iordănescu, aproape de revenire! Este favorit să înlocuiască un fost antrenor din Superligă

Conducerea clubului polonez Wieczysta Cracovia, echipă de la care Zeljko Kopic ar urma să fie demis, dorește să îl aducă pe fostul selecționer Edi Iordănescu în funcția de antrenor principal.
Edi Iordănescu, la Wieczysta Cracovia?
Wieczysta Cracovia a ajuns la patru înfrângeri consecutive în campionat și se află pe ultimul loc. Șefii clubului au început discuțiile pentru un nou antrenor, iar Iordănescu junior este primul pe listă, potrivit fanatik.ro.
Negocierile cu Edi Iordănescu au început, dialogul purtându-se în momentul de față prin intermediar.
Fostul selecționer o vede pe Wieczysta Cracovia ca pe o destinație atractivă datorită potențialului său financiar peste media campionatului, chiar dacă are statut de nou-promovată și de „lanternă” în primul eșalon.
Edi Iordănescu poate reveni în Polonia
Gruparea din Cracovia a făcut vara trecută transferuri în valoare de 1.900.000 de euro, dintre care 700.000 au fost achitate pentru fostul rapidist Tobias Christensen.
Dacă părțile vor ajunge la un acord, Edi Iordănescu va reveni în antrenorat în Polonia, unde a avut ultima experiență ca tehnician. Pe 31 octombrie 2025, fostul selecționer a plecat de la Legia Varșovia.
CV-ul lui Iordănescu
Edi Iordănescu le-a pregătit în cariera sa pe Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj (două mandate), Gaz Metan Mediaș, FCSB, România și Legia Varșovia.
El are în palmares un campionat și două Supercupe ale României cu CFR Cluj, respectiv Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia. Edi Iordănescu a calificat România în optimile EURO 2024.