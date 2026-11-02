Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!

Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!

Se știe echipa de start a FCSB pentru meciul cu U Cluj! Pe cine mizează Laurențiu Reghecampf

Se știe echipa de start a FCSB pentru meciul cu U Cluj! Pe cine mizează Laurențiu Reghecampf

E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție

Ce transformare pentru Al-Ahli Jeddah! După mandatul spectaculos al neamțului Matthias Jaissle (38 de ani), cel care a reușit să câștige Liga Campionilor de două ori la rând, plecarea acestuia a aruncat clubul în brațele haosului.

Edward Iordănescu, pe lista unui colos continental, ajuns în criză

În vară, Jaissle a semnat cu Newcastle, făcând un pas mare profesional, spre Premier League, cel mai tare campionat din lume. Arabii au fost nevoiți, așadar, să aducă un nou „principal“. Problema e că olandezul Marino Pusic (55 de ani), care a preluat echipa, nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor. Dovadă și situația actuală din Saudi Pro League.

În campania anterioară, Al-Ahli Jeddah s-a clasat pe podium, după marile rivale din Riad, Al-Nassr și Al-Hilal. Și a fost în luptă pentru locul 1 până în ultimele etape. Chiar dacă titlul a fost ratat, câștigarea Ligii Campionilor a făcut ca toată lumea să fie mulțumită.

Acum însă, cu Pusic pe bancă, Al-Ahli e într-o situație teribilă, în prima ligă saudită. Echipa tocmai a pierdut cu 6-1, în fața celor de la Al-Shabab Riad, aceasta fiind cea mai severă înfrângere pentru gruparea din Jeddah, în toată istoria ei, în Saudi Pro League! Și cum Pusic era deja pe cracă, înainte de acest dezastru din ultima etapă, acum olandezul chiar că are bagajele făcute. Ce l-a menținut în funcție a fost programul echipei. Pentru că Al-Ahli are meci, diseară, în Champions League, iar apoi, pe 7 noiembrie, va juca în campionat.

După aceste două jocuri însă, aproape sigur, mandatul lui Pusic, la Al-Ahli Jeddah, se va încheia. Mai ales că înlocuitorul său va avea două săptămâni la dispoziție, când se opresc meciurile echipelor de club pentru fereastra dedicată echipelor naționale, ca să cunoască lotul.

Edward Iordănescu, din nou pe lista antrenorilor doriți de Al-Ahli

În acest context, presa saudită a publicat lista antrenorilor din care se va alege succesorul lui Marino Pusic, la Al-Ahli Jeddah. Și, din nou, numele lui Edward Iordănescu (48 de ani) a fost pus într-o companie selectă.

„Nume mari. Principalii cinci candidați pentru înlocuirea lui Pusic, la Al-Ahli“, e titlul articolului din presa arabă. Mai departe, a fost dat publicității lista scurtă de pe care clubul din Jeddah își va alege noul antrenor.

„Ședință după ședință în birourile clubului Al-Ahli, după veritabilul <<cutremur>> care a zguduit conducerea, în urma dezastrului istoric din campionat, 1-6 cu Al-Shabab, vinerea trecută. Având în vederea reacția fanilor la acest rezultat, dar și discursul incoerent al lui Pusic, la conferință, e clar că plecarea antrenorului olanez e iminentă“, a continuat articolul din presa saudită.

Potrivit jurnaliștilor locali, pentru a salva acest sezon, în care Al-Ahli e deja la 9 puncte de liderul Al-Hilal în campionat, șefii grupării din Jeddah iau în calcul aducerea unui tehnician cu un CV solid la nivel internațional.

„Francezii Didier Deschamps și Laurent Blanc, marocanul Walid Regragui, portughezul Vitor Pereira și românul Edward Iordănescu sunt variantele analizate de conducerea lui Al-Ahli. Numirea noului principal e o chestiune de zile. Dar și în cazul în care negocierile ar stagna, Al-Ahli are o variantă de rezervă, Șefii iau în calcul numirea algerianului Noureddine Zekri, ca interimar. O asemenea soluție le-ar oferi răgazul necesar, de a negocia cu tehnicianul care să preia apoi echipa, prin semnarea unui contract pe termen lung“, a concluzionat presa arabă.

Iordănescu, un nume respectat în Regat

Nu e prima dată când numele lui Edward Iordănescu e vehiculat pentru posibila numire la Al-Ahli Jeddah. Datorită rezultatelor sale foarte bune, mai ales la echipa națională a României, Edi a ajuns în vizorul multor formații din Orientul Mijlociu, după plecarea sa de la prima reprezentativă.

În plus, numele Iordănescu e unul foarte respectat, în Arabia Saudită. Pentru că tatăl lui Edi, „Generalul“ Anghel Iordănescu (76 de ani), a antrenat, în Regat, la începutul anilor 2000. Cu rezultate excelente. Printre altele, el a cucerit două trofee Champions League cu Al-Hilal Riad (1999-2000) și cu Al-Ittihad Jeddah (2005).