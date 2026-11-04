Mihai Stoica, scut în jurul jucătorului criticat de Gigi Becali: „E aproape imposibil să te poți adapta”

Mihai Stoica, scut în jurul jucătorului criticat de Gigi Becali: „E aproape imposibil să te poți adapta” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica i-a luat apărarea unui jucător de la FCSB.

TAGS:
FCSBMihai StoicaGigi Becalimeriton korenica
Din articol

După o serie excelentă în SuperLiga, cu 3 victorii, Laurențiu Reghecampf a cunoscut primul insucces. FCSB a cedat în deplasarea de la Cluj, scor 0-1, în condițiile în care unicul marcator al duelului a fost Jovo Lukic, în minutul 76, după ce reușita lui Alex Stoian, de pe finalul primei reprize, a fost anulată.

Mihai Stoica, scut în jurul lui Meriton Korenica

Unul dintre „clienții” lui Gigi Becali de după fluierul final a fost Meriton Korenica. Kosovarul a fost înlocuit la pauza duelului de pe „Cluj Arena”, iar patronul l-a criticat, spunând despre acesta că „a pierdut toate mingile”.

Totuși, Mihai Stoica nu este de acord cu declarațiile lui Gigi Becali. Președintele Consiliului de Administrație susține că jucătorului i-a fost aproape imposibil să se adapteze, în condițiile în care acesta a fost folosit pe toate pozițiile.

„MM” e de părere că evoluțiile atacantul venit de la CFR Cluj vor crește atunci când va fi folosit pe o singură poziție. În orice caz, Meriton Korenica se bucură în continuare de încrederea oficialului FCSB.

"Au venit doi jucători de la CFR. Muhar este din ce în ce mai bine, a jucat toate meciurile pe poziţia lui.

Korenica a început ca mijlocaş central defensiv, a continuat în partea stângă, ca atacant lateral stânga, număr 10, atacant lateral stânga, atacant lateral dreapta şi din nou atacant lateral stânga.

Deci este aproape imposibil să te poţi adapta atât de rapid, fiind plimbat pe o grămadă de posturi. Asta este problema unui jucător polivalent", a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

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Declarațiile lui Gigi Becali despre Meriton Korenica

„Mi-a plăcut toată echipa, cu mici excepții. Dacă aveam pe altcineva în locul lui Korenica...

Avem nevoie de altcineva în locul lui Korenica și de un atacant. Korenica dă numai pase la adversar! Pierde mingea. După ce că nu ești driblangiu, o faci tu pe mare driblangiul? L-am văzut, ce să mai... Ce a dat acolo, nu a dat aici... Eu acum știu. Eu mi-am dat seama de echipa mea”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

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