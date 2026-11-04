Coșmar pentru fotbalistul confundat cu Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel

Coșmar pentru fotbalistul confundat cu Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel

Coman și ai lui, „pulverizați“ la televiziunea din Qatar: „Un dezastru, o tragedie! Nu dau doi bani pe noi“

Coman și ai lui, „pulverizați“ la televiziunea din Qatar: „Un dezastru, o tragedie! Nu dau doi bani pe noi“

Horațiu Moldovan, OUT după 17 goluri primite în 7 meciuri! Ce se întâmplă cu portarul lui Atletico Madrid

Horațiu Moldovan, OUT după 17 goluri primite în 7 meciuri! Ce se întâmplă cu portarul lui Atletico Madrid

Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

CITEȘTE AICI TOATE ARTICOLELE EXCLUSIVE SPORT.RO DESPRE TALENTELE DIN DIASPORA

La doar 15 ani debuta în MLS Next Pro, competiție profesionistă de seniori în care joacă echipele de rezerve ale cluburilor nord-americane, la 17 ani era deja titular în MLS și se lupta de la egal la egal cu campionul mondial Thomas Muller, iar acum este titular în naționala Under 19 a SUA și continuă să bifeze din primul minut meciuri în MLS la Real Salt Lake, echipă care are în palmares inclusiv un titlu de campioană (MLS Cup).

Numele talentatului mijlocaș central este Luca Moisă, un româno-american de 18 ani cu dublă cetățenie și cu origini timișorene, născut însă în Las Vegas.

Prezent cu SUA la Campionatul Mondial Under 17 de anul trecut, Moisă face parte dintr-un ambițios proiect al federației americane, ”filosofia ”U.S. Way”, care pune accentul pe extinderea programelor destinate echipelor naționale de tineret, pentru a crea mai multe oportunități astfel încât tinerii jucători să avanseze către echipa națională de seniori, cu scopul de a-și reprezenta țara la un Campionat Mondial” (United States Soccer Federation).

Interviul Sport.ro cu Luca Moisă: ”Nu a fost prea greu să îl marchez pe Max Dowman, în MLS i-am avut deja ca adversari pe Muller, Griezmann sau Son”

Luca, prima dată am vorbit după ce ai devenit campion continental cu naționala Under 15 a Statelor Unite, acum ai făcut pasul la naționala Under 19 alături de un alt român, Andrei Chirilă!

Da, într-adevăr, am ajuns și la naționala U19, acum eu sper să continui mai departe până la seniori. Joc la echipa națională de la vârsta de 14 ani și tot timpul am fost fericit să evoluez pentru USA. (n.r. - intervine și tatăl lui Luca) Puteți să menționați că FRF nu l-a contactat niciodată pe Luca să vină să joace pentru România!

Cu ce impresii ai rămas după turneul de la Marbella din această toamnă?

Legat de turneu, a fost o competiție în care am avut trei meciuri foarte bune, victorie cu Țara Galilor, înfrângere la limită cu Anglia și din nou victorie cu Norvegia. Eu zic că ne-am descurcat OK.

Cum a fost duelul cu Max Dowman, starul în devenire de la Arsenal?

Duelul cu Max a fost unul util, în care cred că m-am descurcat bine. Cu această ocazie am înțeles și care este nivelul fotbalului practicat în Europa. Nu a fost prea greu să îl marchez, pentru că sunt obișnuit cu adversari de calibrul lui, în MLS i-am avut deja ca adversari pe Muller, Griezmann sau Son.

De ce a fost eliminat englezul în meciul cu voi?

A fost un fault din spate, la care arbitrul i-a dat cartonașul roșu lui Max. După meci, a venit și i-a cerut scuze lui Terry (n.r. - căpitanul american Jude Terry) pentru faultul făcut.

Ai jucat 7 meciuri în actuala ediție din MLS, toate ca titular. Care sunt obiectivele tale pentru acest final de sezon și pentru sezonul următor?

Acum sunt în continuare cu prima echipă și sper să reușim să ne calificăm în play-off. Am evoluat deja în șapte meciuri și sper să pot în continuare să-mi ajut echipa să mergem cât mai sus în play-off.

Voi analiza la sfârșitul sezonului împreună cu clubul care vor fi planurile pentru sezonul următor, pentru că mai am încă un an de contract cu Real Salt Lake. Eu sper să continui să evoluez tot mai mult și să devin un jucător de bază pentru echipă.

Luca Moisă în MLS și la naționalele SUA

7 meciuri (toate ca titular) la Real Salt Lake în sezonul 2026 din MLS

21 de meciuri / 3 goluri la naționalele U15, U16, U17, U18 și U19 ale SUA

Campion continental U-15 în 2023

Prezent la Campionatul Mondial U-17 din 2025

CITEȘTE TOATE MATERIALELE EXCLUSIVE SPORT.RO DESPRE LUCA MOISĂ

* EXCLUSIV La doar 15 ani, fotbalistul român Luca Moisă a debutat în MLS și este campion continental cu naționala SUA! ”Vede pe teren ce alții nu văd”

* VIDEO Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE

* EXCLUSIV Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”

* EXCLUSIV Doi fotbaliști români, titulari în naționala SUA și în MLS! Obiectivul federației este ca ei ”să-și reprezinte țara la seniori la un Campionat Mondial”