Ionut Radu, FACUT PRAF dupa ultimul gol incasat: "Nu mai e acelasi, sunt ingrijorat!" Avalansa de critici pentru portarul roman

Ionut Radu, portarul celor de la Genoa, a facut o greseala uriasa in meciul castigat, in cele din urma, de echipa sa, in fata celor de la Brescia.

Suporterii celor de la Genoa il critica aspru pe aparatorul roman, mai ales pentru ca ei considera ca sutul din care Brescia a inscris era parabil.

Golul primit de Radu a venit in minutul 34 si a fost reusit de Sandro Tonali, iar Genoa a fost condusa pana in minutul 66. Suporterii nu au mai rezistat si au inceput imediat sa il critice pe roman pe retelele de socializare.

"Si-a aratat lipsa de reflexe la sutul lui Tonali", au rabufnit fanii. "Nici macar Nevio Favaro (fost portar la Genoa) nu era aat de slab ca Radu", au continuat acestia.

"Radu a ratat o interventie. Foarte prost gestionat sutul. Sunt ingrijorat de pozitionarea lui. Slab, foarte slab, sper sa-si revina. Sa-mi spuna cineva ce s-a intamplat cu el, parca a fost rapit, nu mai e acelasi", au comentat alti suporteri.

Radu a fost salvat de victoria echipei sale, gratie golurilor venite in minutele 66, 75 si 79, marcate de jucatori care nu au fost titulari.