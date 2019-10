Ionut Radu ramane fara antrenor! Aurelio Andreazzoli va fi demis dupa rusinea cu Parma! Cine este mare favorit sa o preia pe Genoa

Ionut Radu va ramane fara antrenor dupa infrangerea cu 5-1 in fata celor de la Parma.

Echipa romanului are parte de un start de sezon dezastruos si se afla pe penultimul loc dupa opt etape. Genoa a reusit sa acumuleze doar cinci puncte si a incasat 20 de goluri, avand cea mai slaba defensiva din Serie A in acest sezon.

Conform celor de la Gazzetta dello Sport, antrenorul Aurelio Andreazzoli va fi demis de conducerea echipei. Andreazzoli a preluat-o pe Genoa pe 1 iulie si semnase un contract pe doi ani. Ultima infrangere cu 5-1 in fata celor de la Parma le-a pus capac celor din conducerea clubului si au decis sa ii rezilieze contractul. Ionut Radu a avut un meci de cosmar in deplasarea de la Parma si a primit trei goluri in opt minute, in prima repriza.

Cei din conducerea clubului au incercat in mai multe randuri sa il aduca pe Gennaro Gattuso, insa fostul mare jucator al Milanului i-a refuzat de fiecare data.

Principalul favorit sa o preia pe Genoa este Massimo Carrera. Tehnicianul de 55 de ani are aproximativ doi ani de experienta ca antrenor principal. Carrera a fost asistent la nationala Italiei si la Spartak Moscova.

La formatia din Rusia, Massimo Carrera a devenit principal si a reusit cea mai mare performanta a carierierei in sezonul 2016/2017, cand a reusit sa castige titlul de campion. In 2018, dupa mai multe rezultate slabe a fost demis de la Spartak Moscova.