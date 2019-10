Ionut Radu are antrenor nou! A revolutionat tactic fotbalul la juniorii lui PSG si vine sa o salveze pe Genoa: "Portarul este primul atacant"

Antrenorul celor de la Genoa, Aurelio Andreazzoli va fi demis. Italienii i-au gasit deja inlocuitor.

Thiago Motta (37 ani) va fi noul antrenor al lui Ionut Radu si coechipierilor sai de la Genoa. In urma rezultatelor slabe pe care echipa italiana le are de la inceputul sezonului, Andreazzoli va fi demis. Motta se intoarce in Serie A in calitate de antrenor si se afla la prima provocare ca antrenor profesionist.

Thiago Motta a antrenat la echipa Under 19 a celor de la PSG. Pentru Motta, rolul portarului e cu totul altul decat in cazul altor antrenori. Italianul vrea in echipa sa un goalkeeper care sa poata ajuta jocul de posesie al echipei sale, in viziunea sa, posturile se schimba permanent. De aceea, la PSG aborda meciurile cu sistemul de joc 2-7-2.

"Vreau sa revolutionez jocul, folosind o echipa "scurta" care controleaza meciul cu multa presiune si multa miscare, cu sau fara minge. Vreau ca jucatorul care are mingea sa aiba intotdeauna 3 sau 4 solutii si doi coechipieri in apropiere.

Nu imi plac numerele in teren, te pacalesc. Poti sa fii super ofensiv cu un 5-3-2 si defensiv cu 4-3-3. Portarul este numarat ca unul din cei 7 de la mijloc. Pentru mine, atacantul este primul aparator, iar portarul este primul atacant", a spus Thiago Motta intr-un interviu acordat celor de la Gazzetta dello Sport.