Radu a incasat patru goluri in 12 minute! Reactia presei italiene dupa ce romanul a primit goluri la foc automat: ce nota a primit

Ionut Radu are un inceput dezastruos de sezon in Serie A.

Portarul roman a incasat nu mai putin de 20 de goluri pana acum, plus unul in Cupa, iar cinci dintre ele au fost primit in ultimul meci.

Parma a castigat meciul cu Genoa, scor 5-1, Radu primind patru goluri in 12 minute. Chiar daca a incasat goluri la foc automat, presa italiana nu-l considera pe Radu principalul vinovat pentru esecul cu Parma.

"Are o responsabilitate limitata la golurile Parmei. Nu s-a facut, insa, nici remarcat cu vreo parada", au scris cei de la Tuttomercato care i-a acordat romanului nota 5,5.

Genoa este pe penultimul loc in Serie A, cu cinci puncte dupa primele 8 etape.