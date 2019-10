WOOOOW! Ce gol a primit Radu: a incasat un gol fabulos de la 30 de metri! Greseala uriasa a romanului

Genoa are un inceput de sezon dezastruos si este pe penultimul loc.

Echipa lui Ionut Radu joaca cu Brescia in aceasta seara. Thiago Motta este la primul meci pe banca celor de la Genoa si spera sa redreseze echipa. Genoa ocupa in acest moment penultima pozitie din Serie A si are cea mai slaba defensiva din campionat, cu 21 de goluri incasate.

Din pacate meciul cu Brescia a inceput la fel de slab ca si celelalte partide din acest sezon si Ionut Radu a incasat un gol de la 30 de metri.

Sandro Tonali a executat o lovitura libera de la aproximativ 30 de metri si Ionut Radu a incasat un gol de toata frumusetea. Lovitura a fost din apropierea liniei de aut si Ionut Radu se astepta la o posibila centrare a jucatorului advers. Portarul roman s-a pozitionat foarte slab si nu a mai reusit sa se opuna golului.