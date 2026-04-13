Mondialul din această vară se anunță incendiar, cu echipe calificate în premieră, dar și altele care vor juca la turneul final după o lungă perioadă de așteptare, cum este cazul Turciei, calificată după 24 de ani la cea mai importantă competiție din fotbal.

Decizie fără precedent pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada!

Turneul final va bifa, însă, o premieră în istoria Cupei Mondiale. Acțiunile destinate fanilor NU vor fi gratis, așa cum s-a obișnuit în precedentele ediții.

Organizatorii din Los Angeles, acolo unde se vor disputa mai multe meciuri de la Cupa Mondială, au luat decizia de a ”taxa” fanii cu vârste de peste 12 ani, scrie Front Office Sports.

Turneul final este organizat în premieră cu 48 de echipe și se va disputa în perioada 11 iunie - 19 iulie. Nu mai puțin de 16 orașe vor organiza partide la această ediție a Campionatului Mondial.

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada: