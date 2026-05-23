Chindia - Farul 1-0, pe Sport.ro | Șoc în barajul pentru un loc în Superligă! Gol validat după 7 minute de VAR

Dorin Rotariu (30 de ani) a transmis că Poli Timișoara, nou-promovată în Liga a II-a, reprezintă o variantă pentru viitorul său, fiind o formație pe care o iubește foarte mult.

Dorin Rotariu, cu gândul la Poli Timișoara

Rotariu s-a format la gruparea de pe Bega între anii 2007-2012, de la care a plecat inițial la Dinamo sub formă de împrumut, iar ulterior „câinii” l-au cumpărat definitiv pentru 1.100.000 de euro.

„Orașul așteaptă de mulți ani ca Poli să joace în prima ligă. Au reușit să promoveze, au meritat asta din plin. Tot orașul este fericit, mă bucur și eu foarte mult, am crescut acolo, nu mergeam la ore ca să mă duc la meciuri pe stadion.

Toată lumea așteaptă ca Poli să fie în Superliga. Un oraș mare, care iubește fotbalul, fanii au susținut echipa la toate meciurile. Inclusiv eu am fost la câteva partide.

(n.r.- dacă ar vrea să mai joace la Timișoara) Este o variantă pentru mine, am crescut cu Poli și este o echipă pe care o iubesc foarte mult”, a declarat Dorin Rotariu, potrivit digisport.ro.

Vrea să continue la Eyupspor

Totuși, în momentul de față, aripa dreapta și-ar dori strict pentru sezonul viitor să continue la Eyupspor în Superliga din Turcia.

„A fost nebunie mare. În final a ieșit cu bine, chiar dacă a fost cu emoții până în ultimele minute. Cel mai important este că Eyupspor a rămas în prima ligă, acesta a fost și obiectivul. S-a decis totul în ultima etapă. Eu mă simt bine acum, am revenit la antrenamente acum două săptămâni și jumătate.

Mi-am revenit. Eu sunt liber de contract în momentul de față, am avut un angajament până la finalul sezonului. Momentan, aștept, există posibilitatea să continui la Eyupspor. Este prea devreme ca să zic ceva. Îmi doresc să continui în prima ligă din Turcia, îmi place campionatul, dar nu prea am apucat să joc din cauza accidentării din acest an. Cunosc clubul Eyupspor și mi-ar plăcea să continui.

Vedem ce va fi, campionatul s-a încheiat acum două zile și este prematur să vorbim. (n.r.- dacă ar reveni în România) Nu știu ce să spun. Sunt liber de contract și nu știu ce se va întâmpla pe viitor”, a adăugat Rotariu, potrivit sursei citate.