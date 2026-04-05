Donald Trump, premiat de FIFA cu „Trofeul pentru pace“, a „reușit“ să declanșeze, împins de la spate de israelianul Benyamin Netanyahu, unul dintre cele mai devastatoare războaie din ultimul deceniu!

Ceea ce face situația actuală cu atât mai șocantă e că ea are loc cu doar câteva săptămâni înainte ca SUA să găzduiască sărbătoarea fotbalului mondial, alături de Canada și Mexic (11 iunie – 19 iulie). E incredibil că una dintre gazdele Mondialului bombardează Iranul de mai bine de patru săptămâni, iar naționala de fotbal a acestei țări atacate ar trebui să-și joace meciurile de la CM 2026 la… Los Angeles și Seattle!

Iranienii iau în calcul să-și oprească definitiv campionatul intern

În contextul actual, participarea perșilor la turneul final rămâne „în ceață“. În ciuda asigurărilor date de FIFA, cum că Iranul va juca la CM 2026, situația e atât de imprevizibilă, încât nimeni nu poate garanta așa ceva, astăzi. Mai ales că atacul lansat de Israel și SUA a atins o dimensiune teribilă, vizând, mai nou, infrastructura civilă!

De la începutul războiului, de pe 28 februarie, Iranul și-a oprit campionatul intern de fotbal. Iar astăzi, șefii federației și reprezentanții celor 16 cluburi din prima ligă au avut o ședință online, pentru a stabili ce se va întâmpla cu cele șapte etape rămase de disputat. Subiectul e unul de interes major și pentru echipa națională, în condițiile în care jucătorii din campionatul intern, aflați în circuitul primei reprezentative, și-au pierdut ritmul competițional după începerea războiului.

Așadar, punând în balanță situația actuală a țării, plus interesul echipei naționale, șefii fotbalului iranian și conducătorii cluburilor au înaintat trei variante, după ședința de astăzi. Iată-le:

*Reluarea campionatului în orașul Kerman, cel mai puțin afectat de război. Toate cele 16 prim divizionare ar urma să-și joace meciurile rămase aici.

*Amânarea etapelor rămase până după Cupa Mondială.

*Încheierea campionatului actual acum, fără ca vreo echipă să retrogradeze. Drept urmare, ediția viitoare ar porni cu 18 echipe prin promovarea primelor două clasate din eșalonul secund.

Potrivit presei iraniene, aceste variante vor fi analizate de șeful federației, Mehdi Taj, dar și de ministrul Sporturilor, Ahmad Donyamali. Cel mai probabil însă, campionatul va fi declarat încheiat acum sau amânat pentru după Mondialul din 2026.