S-a săturat de echipa lui Gigi Becali! Fostul star din Ștefan cel Mare refuză revenirea la FCSB

După o perioadă marcată de evoluții inconstante, Dennis Politic (26 de ani) se vede nevoit să revină teoretic la clubul de care aparține. Mijlocașul ofensiv a petrecut a doua jumătate a sezonului sub formă de împrumut la FC Hermannstadt, însă formația sibiană a hotărât să nu îi prelungească șederea, principalul impediment fiind salariul pe care fotbalistul îl încasează.

Aducerea sa de la rivala Dinamo, mutare perfectată în vara anului 2025, a părut inițial o decizie inspirată. Politic a marcat încă de la debut, în meciul din Supercupa României, dar ulterior randamentul său a intrat pe o traiectorie descendentă. În actuala stagiune din campionat a bifat 15 partide, dintre care nouă în tricoul roș-albastru, reușind să înscrie un singur gol. Deși a strâns și 13 apariții în competițiile europene, prestațiile sale nu l-au convins pe finanțatorul echipei, motiv pentru care a fost cedat în pauza de iarnă.