S-a săturat de echipa lui Gigi Becali! Fostul star din Ștefan cel Mare refuză revenirea la FCSB

Dennis Politic, jucătorul împrumutat de FCSB la Hermannstadt, nu dorește să se întoarcă la formația roș-albastră și speră să obțină un alt transfer.

După o perioadă marcată de evoluții inconstante, Dennis Politic (26 de ani) se vede nevoit să revină teoretic la clubul de care aparține. Mijlocașul ofensiv a petrecut a doua jumătate a sezonului sub formă de împrumut la FC Hermannstadt, însă formația sibiană a hotărât să nu îi prelungească șederea, principalul impediment fiind salariul pe care fotbalistul îl încasează.

Aducerea sa de la rivala Dinamo, mutare perfectată în vara anului 2025, a părut inițial o decizie inspirată. Politic a marcat încă de la debut, în meciul din Supercupa României, dar ulterior randamentul său a intrat pe o traiectorie descendentă. În actuala stagiune din campionat a bifat 15 partide, dintre care nouă în tricoul roș-albastru, reușind să înscrie un singur gol. Deși a strâns și 13 apariții în competițiile europene, prestațiile sale nu l-au convins pe finanțatorul echipei, motiv pentru care a fost cedat în pauza de iarnă.

Ruptură definitivă între mijlocaș și clubul roș-albastru

În prezent, fostul căpitan al dinamoviștilor caută variante pentru a evita o întoarcere în lotul FCSB-ului. Acesta își dorește un nou acord temporar la o altă formație, vizând totodată un nivel competițional mai ridicat pentru stagiunea următoare.

Fotbalistul de bandă consideră încheiat capitolul său la echipa lui Gigi Becali, potrivit GSP. „Dennis nu mai vrea să continue la FCSB, aventura sa acolo este de domeniul trecutului. Nici patronul nu-l mai include în planuri, asta dacă nu cumva a uitat de el. Momentan așteaptă un nou împrumut, dacă va avea ocazia”, susține sursa citată mai sus.

