Norocos și ghinionist. Iată cum poate fi descris Ilie Stan (58 de ani), după ce și-a găsit de lucru, la 9 luni după ce a încheiat mandatul de la Gloria Buzău.

Fostul stelist s-a întors, pentru a doua oară în cariera sa de antrenor, în Oman, de această dată, la Saham. Sport.ro a oferit aici detaliile financiare ale contractului pe care l-a prins „Iliesta“. Din păcate pentru acesta, la foarte scurt timp după ce a bătut palma cu Saham, în Orientul Mijlociu s-a declanșat războiul. Și Oman a fost, la rândul ei, printre țintele rachetelor și dronelor iraniene.

Ilie Stan s-a trezit cu patronul echipei lângă el, la ultimul antrenament

Între timp, Iranul a făcut un pas înapoi și, astăzi, a anunțat că nu va mai lovi țările vecine din zona Golfului Persic, în cazul în care de aici nu vor pleca rachete spre Teheran și alte orașe iraniene.

Desigur, situația e departe de a fi liniștită, însă, în Oman, meciurile din campionat se vor juca, în acest weekend. Iar diseară, de la ora 20:00, ora României, se va produce debutul lui Ilie Stan, la Saham. Echipa românului va juca, acasă, cu Al-Nahda.

Înainte de acest meci, Ilie Stan a avut o surpriză la ultimul antrenament. Pentru că s-a trezit pe teren cu președintele echipei sale. După modelul Gigi Becali în România, șeful lui Saham i-a încurajat pe jucători, după startul prost de sezon pe care l-a avut echipa.

„Să aveți încredere în voi și să jucați cu un moral ridicat“, a fost mesajul președintelui Saham pentru jucători, sub privirile lui Ilie Stan, după cum se poate vedea mai jos.