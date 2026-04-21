Președintele american a făcut un nou apel către autoritățile iraniene, cerând salvarea a opt femei de la execuție, la scurt timp după ce a obținut azil pentru cinci fotbaliste iraniene.

Liderul de la Casa Albă a cerut public anularea pedepsei capitale pentru cele opt femei care ar urma să fie spânzurate. Intervenția sa are loc chiar înaintea unei noi runde de discuții pentru armistițiu între reprezentanții americani și cei iranieni, programate la Islamabad.

Mesajul lui Donald Trump pentru liderii iranieni

Prin intermediul rețelei de socializare Truth Social, Donald Trump a publicat un mesaj direct către factorii de decizie din Iran, reacționând la relatările activiștilor pentru drepturile omului.

„Către liderii iranieni, care vor fi în curând în negocieri cu reprezentanții mei: aș aprecia enorm eliberarea acestor femei. Sunt sigur că vor respecta faptul că ați făcut acest lucru. Vă rog să nu le faceți niciun rău! Ar fi un început excelent pentru negocierile noastre!!!”, a transmis Donald Trump.

În acest moment, identitatea celor opt femei nu a fost făcută publică, iar regimul de la Teheran nu a oferit încă un răspuns oficial pe marginea acestui apel public.