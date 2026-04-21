GALERIE FOTO După ce a intervenit pentru fotbalistele iraniene, Donald Trump cere acum Iranului să cruțe 8 femei de la spânzurătoare

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Donald Trump continuă ofensiva diplomatică și umanitară în relația tensionată cu regimul de la Teheran. 

TAGS:
Donald TrumpSUAIran
Din articol

Președintele american a făcut un nou apel către autoritățile iraniene, cerând salvarea a opt femei de la execuție, la scurt timp după ce a obținut azil pentru cinci fotbaliste iraniene.

Liderul de la Casa Albă a cerut public anularea pedepsei capitale pentru cele opt femei care ar urma să fie spânzurate. Intervenția sa are loc chiar înaintea unei noi runde de discuții pentru armistițiu între reprezentanții americani și cei iranieni, programate la Islamabad.

Mesajul lui Donald Trump pentru liderii iranieni

Prin intermediul rețelei de socializare Truth Social, Donald Trump a publicat un mesaj direct către factorii de decizie din Iran, reacționând la relatările activiștilor pentru drepturile omului.

„Către liderii iranieni, care vor fi în curând în negocieri cu reprezentanții mei: aș aprecia enorm eliberarea acestor femei. Sunt sigur că vor respecta faptul că ați făcut acest lucru. Vă rog să nu le faceți niciun rău! Ar fi un început excelent pentru negocierile noastre!!!”, a transmis Donald Trump.

În acest moment, identitatea celor opt femei nu a fost făcută publică, iar regimul de la Teheran nu a oferit încă un răspuns oficial pe marginea acestui apel public.

  • Fete iran
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum a intervenit pentru cele cinci jucătoare de fotbal

Acest demers vine la doar câteva săptămâni după ce Trump s-a implicat activ pentru a proteja un grup de sportive de performanță. În timpul Cupei Asiei la fotbal feminin din Australia, competiție desfășurată luna trecută, cinci jucătoare iraniene au refuzat să cânte imnul național înaintea meciului cu Coreea de Sud, în semn de protest tăcut. Imediat, gestul lor a fost catalogat drept trădare pe timp de război de către presa de stat din Iran.

Știind la ce pericol se expuneau sportivele dacă reveneau în țară, Donald Trump a pus o presiune pe premierul australian, Anthony Albanese. Liderul american i-a cerut ferm să nu le trimită înapoi în Iran și să le ofere azil politic, subliniind că Statele Unite le vor prelua imediat dacă Australia refuză.

În cele din urmă, poliția federală australiană le-a extras în siguranță pe ascuns din hotelul echipei, iar guvernul le-a acordat vize umanitare celor cinci fotbaliste: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh și Mona Hamoudi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Trump dă lovitura decisivă Iranului: „Perspective sumbre!“
Iranienii au publicat fotografia cu Trump și s-au dezlănțuit la televizor: „O mascaradă! O rușine!“
Donald Trump, prezent la gala-șoc UFC! Ce meci de MMA va găzdui Casa Albă
ULTIMELE STIRI
RXF Next Fighter 29, LIVE pe VOYO! Bătaie ADEVĂRATĂ. Cristian Bud l-a făcut KO pe Stelian Ogică
Inter - Como 0-1, ACUM, pe VOYO, în Coppa Italia. Baturina deschide scorul după un asediu la poarta echipei lui Chivu
Mesajul postat de FC Argeș după ce a ratat dramatic calificarea în finala Cupei României
FC Argeș – U Cluj 1-1 (4-5 d.l.d)! „Studenții” s-au calificat în finala Cupei după loviturile de departajare
Brighton – Chelsea 1-0, ACUM pe VOYO! „Pescărușii” deschid scorul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat

Recomandarile redactiei
Inter - Como 0-1, ACUM, pe VOYO, în Coppa Italia. Baturina deschide scorul după un asediu la poarta echipei lui Chivu
Scene șocante la RXF! Și-a mușcat adversarul în timpul meciului: „Ce e asta!?”
Mesajul postat de FC Argeș după ce a ratat dramatic calificarea în finala Cupei României
RXF Next Fighter 29, LIVE pe VOYO! Bătaie ADEVĂRATĂ. Cristian Bud l-a făcut KO pe Stelian Ogică
Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare
Alte subiecte de interes
Tânărul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump era un sportiv ratat
"Un gest laș și deplorabil!" Numărul unu de la Napoli, mesaj ferm după atacul armat asupra lui Trump
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
CITESTE SI
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!