Antrenorul lui Radu Drăgușin, răspuns tăios înaintea meciului decisiv pentru Tottenham: „Nu vreau să vorbesc despre el”

Partida Tottenham - Everton, din runda 38 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:00 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Echipa lui Radu Drăgușin se luptă la retrogradare în Premier League până în ultima etapă.

Fanii lui Tottenham au criticat alegerea lui Cristian Romero de a pleca în Argentina înaintea meciului decisiv pentru echipa londoneză.

Roberto De Zerbi a fost întrebat cum vede alegerea căpitanului lui Tottenham de a se recupera în Argentina în loc să fi rămas la Londra alături de echipă.

„Nu vreau să vorbesc despre Romero, despre (n.r Dejan) Kulusevski. Ei nu pot juca, nu joacă și nu sunt aici. Eu mă concentrez pe Djed Spence, pe (n.r. Randal) Kolo Muani, pe Richarlison.”, a spus Roberto De Zerbi.

Tehnicianul italian a vorbit despre meciul de duminică împotriva lui Everton și a dezvăluit ce își dorește să vadă de la jucătorii săi.

„Trebuie să jucăm și să jucăm cu sânge, cu caracter și cu spirit, pentru că este o finală. Au jucat o finală mare sezonul trecut și au câștigat un trofeu. Poate a existat un bonus, nu? Acum nu mai este niciun trofeu, nu mai este niciun bonus, este ceva mai important decât un trofeu și un bonus: viitorul clubului.

﻿Este istoria clubului, este mândria jucătorilor, este mândria familiilor jucătorilor, este demnitatea fiecăruia dintre noi, iar pentru asta nu pot să-mi consum energia gândindu-mă la sezonul viitor”, a adăugat antrenorul italian.