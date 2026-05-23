Antrenorul lui Radu Drăgușin, răspuns tăios înaintea meciului decisiv pentru Tottenham: „Nu vreau să vorbesc despre el”

Roberto De Zerbi a oferit un răspuns direct înaintea celui mai important meci al sezonului pentru Tottenham.

Echipa lui Radu Drăgușin se luptă la retrogradare în Premier League până în ultima etapă.

Partida Tottenham - Everton, din runda 38 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:00 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

De Zerbi, despre situația lui Romero: „Nu sunt aici”

Radu Drăgușin în duel cu Mohamed Salah / Foto: Getty Images.
Fanii lui Tottenham au criticat alegerea lui Cristian Romero de a pleca în Argentina înaintea meciului decisiv pentru echipa londoneză. 

Roberto De Zerbi a fost întrebat cum vede alegerea căpitanului lui Tottenham de a se recupera în Argentina în loc să fi rămas la Londra alături de echipă.

„Nu vreau să vorbesc despre Romero, despre (n.r Dejan) Kulusevski. Ei nu pot juca, nu joacă și nu sunt aici. Eu mă concentrez pe Djed Spence, pe (n.r. Randal) Kolo Muani, pe Richarlison.”, a spus Roberto De Zerbi.

Tehnicianul italian a vorbit despre meciul de duminică împotriva lui Everton și a dezvăluit ce își dorește să vadă de la jucătorii săi.

„Trebuie să jucăm și să jucăm cu sânge, cu caracter și cu spirit, pentru că este o finală. Au jucat o finală mare sezonul trecut și au câștigat un trofeu. Poate a existat un bonus, nu? Acum nu mai este niciun trofeu, nu mai este niciun bonus, este ceva mai important decât un trofeu și un bonus: viitorul clubului.

﻿Este istoria clubului, este mândria jucătorilor, este mândria familiilor jucătorilor, este demnitatea fiecăruia dintre noi, iar pentru asta nu pot să-mi consum energia gândindu-mă la sezonul viitor”, a adăugat antrenorul italian.

Tottenham tremură până la final după eșecul cu Chelsea

Tottenham și West Ham se vor lupta până în etapa a 38-a din campionatul Angliei pentru poziția a 17-a, ultima care asigură supraviețuirea în primul eșalon al fotbalului englez. 

Spurs a rămas la 38 de puncte, iar West Ham la 36. Echipa lui Radu Drăgușin are un golaveraj mai bun față de West Ham (-10 față de -22), astfel că este avantajată în caz de egalitate de puncte (golaverajul este al doilea criteriu de departajare după punctaj).

Tottenham, obligată să nu piardă

Așadar, pentru a se salva de la retrogradare, Tottenham este obligată să obțină măcar un egal pe teren propriu împotriva lui Everton. 

De cealaltă parte, West Ham trebuie să o învingă neapărat pe Leeds, tot acasă, în etapa a 38-a pentru a mai spera la evitarea retrogradării. 

