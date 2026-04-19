Jucătorul de 23 de ani a privit din afara terenului partida pe care echipa sa a încheiat-o cu o remiză albă, scor 0-0. Decizia staff-ului tehnic a fost luată la doar trei zile după ce fotbalistul fusese titularizat în înfrângerea suferită la loviturile de departajare, 3-4, în fața celor de la One Knoxville, în US Open Cup.

Noi probleme de sănătate pentru atacant

Hotărârea de a nu-l include pe Munteanu în lot a survenit pe fondul unei stări medicale precare. Situația se repetă la doar două săptămâni după ce atacantul se recuperase în urma unei alte accidentări, suferită în timpul meciului cu Inter Miami, disputat pe 7 martie. De la revenirea pe gazon, el bifase doar trei apariții consecutive înainte de a ieși din nou din calculele antrenorului. În absența sa, formația din capitala Statelor Unite a obținut un singur punct și ocupă poziția a noua în Conferința de Est.

Rene Weiler, antrenorul principal al formației americane, a vorbit despre dificultățile prin care trece jucătorul.

„A fost greu pentru el, pentru că jucase bine cu Inter Miami, dar apoi a venit accidentarea și a lipsit o perioadă de câteva săptămâni. Nu este ușor, chiar nu a fost ușor pentru el. S-a luptat și în acest meci, dar nu a avut ocazii clare. Primul pas a fost să prindă minute pentru a reintra în ritm”, a transmis tehnicianul celor de la DC United, la conferința de presă din 12 aprilie.

Vârful transferat în perioada de mercato din iarnă de la CFR Cluj, pentru o sumă de aproximativ șase milioane de euro, are un bilanț modest în cele șase meciuri disputate în tricoul americanilor: nu a marcat și nu a oferit vreo pasă decisivă. Evaluat la cinci milioane de euro, internaționalul român are un contract valabil pe trei ani și jumătate cu gruparea din MLS.