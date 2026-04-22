Donald Trump a prelungit, în noaptea de marți spre miercuri, armistițiul în războiul pe care Israel și SUA l-au început împotriva Iranului de pe 28 februarie, însă părțile sunt foarte departe de un acord de pace.

Și, tensiunile geopolitice din lume riscă să lovească sărbătoarea fotbalului mondial care începe peste 50 de zile. Pentru că, într-o premieră nedorită, una dintre gazdele turneului final e implicată într-un război care a provocat peste 3,000 de morți, în Iran, până acum.

Ministrul Sporturilor din Iran anunță: „Din punctul meu de vedere, e imposibil să merge în America, de parcă nu s-a întâmplat nimic“

Pe fondul acestei situații, naționala iraniană a ajuns într-o situație extrem de gravă. Pentru că, după tragerea la sorți de la Washington, de pe 5 decembrie, deci înainte de startul războiului, s-a stabilit ca perșii trebuie să joace în grupa G, la Los Angeles și la Seattle. Iranul e în grupă cu Noua Zeelandă, Belgia și Egipt.

Luna trecută, fotbaliștii Iranului au folosit cele două amicale din Antalya, cu Nigeria și cu Costa Rica, pentru a marca tragedia de la Minab, unde în prima zi de război s-au prăpădit 168 de fetițe, la o școală primară, în urma bombardamentelor!