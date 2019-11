ULTIMA ORA Sa fie sansa lui Ianis Hagi? Antrenorul lui Genk a fost dat afara de sefii belgieni

Felice Mazzu a fost demis de sefii de la Genk

Echipa belgiana se afla intr-o situatie dificila, pe locul 7 in campionat si pe ultimul loc in Champions League. Rezultatele proaste din ultima vreme i-au fost fatale lui Felice Mazzu care a fost demis in cursul acestei zile.

"Directia in care se indreapta echipa este una negativa, iar managementul clubului nu crede ca actuala echipa tehnica poate sa schimbe lucrurile", au declarat oficialii lui Genk.

Antrenorul belgian a rezistat pe banca campioanei en-titre doar 4 luni de zile.

Ianis Hagi a jucat doar 28 de minute in ultimele 6 meciuri la Genk, lucru care il nemultumeste profund.

"Normal ca sunt putin dezamagit de situatia in care am fost in ultima perioada. Inainte de perioada asta am avut meciuri consecutive in care am fost titular, jucam bine, ma simteam bine. Dintr-odata nu am mai jucat, nu stiu de ce. Asta e situatia, astea sunt deciziile antrenorului. Sper ca dupa nationala, cand ma voi intoarce, situatia sa se schimbe, ma refer la situaaia mea", a declarat Ianis.