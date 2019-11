ROMANIA - SUEDIA 0-2 | Ianis Hagi, cu ochii in lacrimi la finalul partidei: "Este enervant sa ii vezi pe cei de aici ca se bucura la tine acasa"

Romania a pierdut meciul impotriva Suediei de pe National Arena cu 2-0.

Ianis Hagi a intrat in startul reprizei a doua in teren si a avut cateva actiuni bune, insa fara rezultat. Mijlocasul lui Genk nu a reusit sa schimbe fata echipei nationale si rezultatul din prima repriza a ramas neschimbat pe tabela.

"Suntem dezamagiti, normal, dar ce sa facem asa a fost sa fie scris in istoria din seara asta si pot sa zic ca avem noroc ca inca putem sa ne calificam prin Liga Natiounilor. Avem o sansa acolo si trebuie sa profitam.

Nu am reusit sa obtinem rezultatul pe care ni l-am dorit, asa a fost scrisa istoria. Este putin enervant sa ii vezi pe cei de aici ca se bucura la tine acasa. Speram sa terminam calificarile cum trebuie, macar sa scoatem un rezultat pozitiv in Spania si apoi sa ne gandim la meciurile din martie.

Am avut noroc, am depins de altii in Liga Natiunilor si norocul a fost de partea noastra. Trebuie sa gasim solutia perfecta pentru a ne califica, pentru ca ni s-a mai dat o sansa si trebuie sa profitam de ea.

Am simtit ca putem mai mult si stiu ca putem mai mult. Avem calitate, dar din pacate in aceasta seara nu am putut. Cu Norvegia s-a dovedit ca putem sa castigam cu echipe de genul acesta. E destul de greu sa imi gasesc cuvintele pentru ca sunt suparat. Nu este deloc placut, nu cred ca mai are rost sa ne gandim acum la ce a fost.

Atata timp cat intru pe teren imi fac datoria. Incerc sa dau dinamica jocului, imi fac datoria si dau totul", a spus Ianis Hagi la finalul partidei.