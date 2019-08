Ianis Hagi, REZERVA cu Mechelen! 21:30 LIVE Mechelen - Genk

Dupa ce i-a adus victoria lui Genk in prima etapa a campionatului belgian, Ianis spera sa prinda mai multe minute in teren contra lui Mechelen.

Intrat in minutul 74 contra lui Kortrijk, Hagi i-a adus victoria lui Genk la prima atingere a mingii! Si azi e rezerva, contra lui Mechelen, in deplasare. Ianis se asteapta insa sa joace un rol din ce in ce mai important la Genk odata cu depasirea perioadei de adaptare la noua echipa.



Echipa de start a lui GENK: