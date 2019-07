RECORDUL stabilit de Ianis dupa primul gol la Genk: "E bine, ii da incredere!" Reactia lui Gica Hagi dupa meciul de vis reusit de fiul sau

Ianis Hagi a avut nevoie de doar cateva secunde pentru a se face remarcat la noua echipa.

Ianis Hagi a fost rezerva in primul meci al campionatului pentru Genk, a fost introdus in minutul 74 la scorul de 1-1 si a marcat in minutul 76 golul victoriei pentru Genk la prima atingere de balon.

Ianis a fost urmarit din tribune de tatal sau. Gica Hagi si-a laudat fiul dupa acest prim meci si a dezvaluit ca Ianis a stabilit si un record: e romanul care reuseste cel mai rapid gol dupa un transfer in strainatate.

"Ma bucur mult pentru el, pentru ca e foarte important sa inceapa cu dreptul si a inceput foarte bine. El incearca sa se adapteze, sa simta echipa, colegii, fotbalul belgian, e bine deocamdata. Se pare ca e primul roman care cand iese afara marcheaza cel mai repede gol. A facut un record al lui. E bine, ii da incredere, curaj si speram sa-i mearga tot asa.



Nu mai are varsta aceea ca atunci cand a fost la Fiorentina, 17 ani, are 20 de ani acum. E copt, e mai bine, dar nu o sa fie usor, trebuie sa aiba timp sa se adapteze, pentru ca cerintele sunt importante, echipa e buna si speram sa faca fata asa cum trebuie. El are luna august unde trebuie sa se pregatească foarte bine, a venit mai tarziu in pregatire. Colegii lui au doua saptamani in fata", a declarat Gica Hagi la revenirea in Romania.