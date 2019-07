Reactia belgienilor din tribune dupa ce Ianis Hagi a marcat la cateva secunde de la schimbare! "Regele" are o noua porecla: cum i-au spus fanii lui Genk

Debut de vis pentru Ianis Hagi in Belgia. A marcat la prima atingere. Hagi a fost la meci si a plans de bucurie.

Ianis Hagi a marcat cu stangul si a debutat cu dreptul in Belgia. "Inceput stralucitor pentru fiul lui Maradona din Carpati" - au titrat belgienii.



Hagi si sotia lui au asteptat 74 de minute sa-l vada pe Ianis in teren. El a marcat la prima atingere si i-a facut fericiti pe parintii sai. In tribuna, oamenii i-au strans mana lui Papa Gheorghe, cum l-au numit comentatorii belgieni pe Hagi.



Cu golul lui Ianis, campioana Genk a castigat in prima etapa din Belgia.